Американские разработчики чипов начали отказываться от услуг SMIC
Глубина деловых связей между американскими и китайскими компаниями иногда недооценивается сетевыми источниками. Американский разработчик компонентов Qualcomm, например, до недавних пор являлся одним из крупнейших клиентов китайской компании SMIC, которая выпускала для него полупроводниковые изделия. Как отмечает DigiTimes, нездоровая политическая конъюнктура заставляет многие американские компании отказываться от услуг китайской SMIC.
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По всей видимости, на это и были рассчитаны американские санкции против SMIC, которые вступили в силу ещё при предыдущем президенте США. Китайская компания в результате не только начала терять клиентов, но и была ограничена в доступе к современному оборудованию, необходимому для расширения производственных мощностей.
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