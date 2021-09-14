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NVIDIA пояснила, в каком сегменте рынка Ampere генерирует более половины выручки

Не в игровом, расходимся.
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После небольшой передышки судьба снова возвращает нас к технологической конференции Citi Global, которая подарила некоторое количество информационных поводов, связанных с компанией NVIDIA. Интересы последней, напомним, на мероприятии представляла финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress).

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Источник изображения: NVIDIA

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Если в игровом сегменте количество носителей архитектуры Ampere, добравшихся до благодарных потребителей, оказалось не слишком большим, по признанию этого руководителя компании, то в серверном сегменте темпы экспансии данной архитектуры оказались достойными. По крайней мере, сейчас более половины всей выручки NVIDIA в серверном сегменте определяют именно ускорители вычислений с архитектурой Ampere. Последние, как можно помнить, выпускаются по 7-нм технологии компанией TSMC. Если сопоставить эти утверждения с фразой об ограниченности тиража игровых чипов Ampere, которые производятся по 8-нм технологии компанией Samsung, то можно невольно задуматься, а так ли уж довольна NVIDIA сотрудничеством с корейским подрядчиком, как пытается показать…

Колетт Кресс также добавила, что в серверном сегменте соседство изделий разных поколений является обычным делом. Сейчас компания продолжает поставлять ускорители поколения Volta, и после выхода преемников Ampere носители текущей архитектуры тоже долго будут пользоваться популярностью в серверном сегменте, как считает финансовый директор компании.

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nvidia видеокарты turing ampere volta
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Собакевич
11:40
Чувак - обрати внимание, автор поста выделил слово "МОД" - намекая, что установлено 300 АДДОНОВ. Он же профи - в две модификации поиграл.
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
Нео Андерсен
11:38
Если не играл в аномалию то зачем говорить что откуда 300 модов... Их гораздо больше. Человек сделал фан сборку, так как многие надо объединять на уровне кода и тестировать.
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
Михаил Авраменко
11:37
Скорее всего он пиDорок..
Авторы God of War: Ragnarok посоветовали фанатам серии, которых не устраивает цвет кожи отдельных героев, сыграть во что-то другое
Максим
11:35
не запустилась, просадки фпс? бывает
В продажу поступил Deathloop — инновационный экшен от Arkane Studios
Собакевич
11:33
Ах, какая фатальная ашипка - автор просто неуч, осёл, и профан - это же надо, МОД с АДДОНОМ перепутать (аддоны НЕ могут модифицировать код?). Куда катится мир?
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
mishika
11:33
Интел где-то заявляли о блоке майнинговых алгоритмов на своих картах?
NVIDIA считает, что майнеры выкинут на рынок минимальное количество видеокарт поколения Ampere
Jurten Krieg
11:32
Собственно, это и есть прерогатива данной серии игр.
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
Нео Андерсен
11:32
Ну если честно не чего не обычного здесь нет. С аномалии 1.3.0 прикручивания модов стало очень простым занятием. Сделанл походу на новой аномалия 1.3.1 и накатанные по фану моды. Не чего сюжетного и г...
Энтузиаст установил 300 модов на S.T.A.L.K.E.R: Call of Pripyat
OsirisD2
11:32
Вата опять про мифических навальноботов :D Доказательства хотя бы есть?) Существование тех же кремлеботов давно доказано: https://gosvon.net/ https://roskomsvoboda.org/post/trolli-prigozhina-manipulir...
Центробанк усилит контроль за российскими майнерами, ограничив возможность обналичивания денег
Антон Конкин
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