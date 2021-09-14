После небольшой передышки судьба снова возвращает нас к технологической конференции Citi Global, которая подарила некоторое количество информационных поводов, связанных с компанией NVIDIA. Интересы последней, напомним, на мероприятии представляла финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress).

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Источник изображения: NVIDIA

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Если в игровом сегменте количество носителей архитектуры Ampere, добравшихся до благодарных потребителей, оказалось не слишком большим, по признанию этого руководителя компании, то в серверном сегменте темпы экспансии данной архитектуры оказались достойными. По крайней мере, сейчас более половины всей выручки NVIDIA в серверном сегменте определяют именно ускорители вычислений с архитектурой Ampere. Последние, как можно помнить, выпускаются по 7-нм технологии компанией TSMC. Если сопоставить эти утверждения с фразой об ограниченности тиража игровых чипов Ampere, которые производятся по 8-нм технологии компанией Samsung, то можно невольно задуматься, а так ли уж довольна NVIDIA сотрудничеством с корейским подрядчиком, как пытается показать…

Колетт Кресс также добавила, что в серверном сегменте соседство изделий разных поколений является обычным делом. Сейчас компания продолжает поставлять ускорители поколения Volta, и после выхода преемников Ampere носители текущей архитектуры тоже долго будут пользоваться популярностью в серверном сегменте, как считает финансовый директор компании.