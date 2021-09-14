NVIDIA довольна историей сотрудничества с TSMC и Samsung
Повестка технологической конференции Citi Global вынудила финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) неоднократно отвечать на вопросы о сохраняющемся дефиците компонентов и высоких ценах на видеокарты. Она согласилась как с тем утверждением, что розничные цены выше рекомендованных, так и с тем, что до конца текущего года победить дефицит не удастся, хотя компания прилагает к этому все усилия.
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Во-первых, представительница NVIDIA подчеркнула, что компания снабжает партнёров по производству видеокарт не только графическими процессорами, но и «платформами целиком». Скорее всего, здесь речь шла об усилиях NVIDIA по снабжению производителей видеокарт сопутствующими компонентами, которые сейчас тоже оказались в дефиците – например, силовой электроникой для подсистемы питания. Одним из способов справиться с дефицитом NVIDIA считает заключение долгосрочных контрактов на поставку. Масштабы бизнеса компании позволяют ей иметь вес в подобных переговорах с поставщиками.
Во-вторых, Колетт Кресс заявила, что NVIDIA является единственной компанией такого уровня, которая имеет тесные отношения сразу с двумя контрактными производителями чипов, имея в виду TSMC и Samsung. Первая, напомним, сейчас выпускает для NVIDIA ускорители вычислений A100 серверного класса по 7-нм технологии, а родственные игровые компоненты по 8-нм технологии производит Samsung. Сотрудничеством с обеими NVIDIA очень довольна, что может в какой-то степени разрушить слухи о проблемах во взаимоотношениях с Samsung.
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