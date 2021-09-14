На технологической конференции Citi Global финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) невольно пришлось отвечать на вопросы, связанные с майнинговым бумом и ожиданием второй волны «криптопохмелья». Позиция представителей компании по второму вопросу уже не меняется на протяжении нескольких месяцев, и было бы наивно ожидать каких-то новых комментариев именно сейчас.

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Источник изображения: NVIDIA

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Во-первых, Колетт Кресс заявила, что вывод на рынок CMP-ускорителей для майнеров и игровых видеокарт LHR со сниженной производительностью в майнинге был успешным решением. Эта мера была весьма эффективна, по словам финансового директора компании. Смена модели на proof-of-stake в майнинге неизбежна, а потому NVIDIA даже заложила в свой прогноз на текущий квартал минимальную выручку от реализации ускорителей CMP.

Конечно, активность майнеров может возрасти или упасть, но бизнесу по реализации игровых видеокарт это не нанесёт особого ущерба. По мнению Колетт Кресс, спрос на игровые видеокарты очень высок, а складские запасы минимальны. Как только в розницу поступит новая партия игровых видеокарт, они будут сразу же раскуплены.

Во-вторых, геймеры требуют не просто любую видеокарту, а изделие семейства GeForce RTX, обеспечивающее поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне. Майнеры же вторичный рынок насытить подобными платами не могут по той простой причине, что они не продаются в значительных количествах на первичном рынке. Ускорители CMP на вторичном рынке геймеров не привлекут, поэтому каждая категория потребителей будет сконцентрирована на своём типе продукции NVIDIA.