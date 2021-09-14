Рост операционных расходов NVIDIA преимущественно связан с наймом новых сотрудников
Во время технологической конференции Citi Global финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) коснулась тех направлений инвестиций, которые увеличивают расходы компании. В частности, в прошлом квартале по статье «исследования и разработки» операционные расходы NVIDIA увеличились на четверть в годовом сравнении.
реклама
реклама
Представительница NVIDIA пояснила, что в основном это было связано с наймом новых сотрудников. Эту деятельность компания не останавливала даже в разгар пандемии, и сейчас основная часть профильного персонала продолжает работать удалённо. Компания старается пропорционально увеличивать штат разработчиков, не допуская перекосов в сторону аппаратного или программного обеспечения. Последнему уделяется достаточное внимание, ведь без адекватного софта даже самое передовое «железо» не сможет работать нормально.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила