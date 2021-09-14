Во время технологической конференции Citi Global финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) коснулась тех направлений инвестиций, которые увеличивают расходы компании. В частности, в прошлом квартале по статье «исследования и разработки» операционные расходы NVIDIA увеличились на четверть в годовом сравнении.

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Источник изображения: NVIDIA

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Представительница NVIDIA пояснила, что в основном это было связано с наймом новых сотрудников. Эту деятельность компания не останавливала даже в разгар пандемии, и сейчас основная часть профильного персонала продолжает работать удалённо. Компания старается пропорционально увеличивать штат разработчиков, не допуская перекосов в сторону аппаратного или программного обеспечения. Последнему уделяется достаточное внимание, ведь без адекватного софта даже самое передовое «железо» не сможет работать нормально.