NVIDIA с самого начала привыкла к постоянно растущим затратам
Вне всякого сомнения, изложенные во время технологической конференции Citi Global финансовым директором NVIDIA мысли ещё не раз вернутся на страницы нашего сайта в изложении самых разных источников, но всегда надёжнее обращаться к первичным данным. Интересы компании на мероприятии представляла Колетт Кресс (Colette Kress), выступавшая по видеосвязи в уже привычном интерьере собственного дома.
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Начать хотелось бы с наиболее ярких высказываний, очищенных от слова «overall», которое на этот раз было произнесено Колетт Кресс всего пятьдесят один раз за тридцать с небольшим минут. Под конец трансляции ведущий спросил финансового директора NVIDIA, как компания справляется с ростом цен на услуги контрактных производителей чипов, о котором так много говорилось в прессе в последние недели.
Колетт Кресс не стала конкретизировать, имело ли место повышение цен на услуги TSMC в рамках контракта с NVIDIA, но призналась, что затраты растут, хотя с этой тенденцией компания привыкла иметь дело с момента своего основания. В сложившейся ситуации рост затрат компания способна компенсировать за счёт пропорции более дорогих изделий в структуре своих продаж. Кроме того, росту прибыльности бизнеса способствует и увеличение доли выручки от реализации программного обеспечения.
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