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Основатель Kitty Hawk считает, что аэротакси должно обходиться без пилота

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Отработавший семь лет в Waymo Себастьян Трун (Sebastian Thrun) около десяти лет назад основал компанию Kitty Hawk, которая занимается разработкой летательных аппаратов с возможностью вертикальной посадки и взлёта. Поскольку тесные деловые связи с основателем Google Ларри Пейджем (Larry Page) сохранены, принято считать, что именно он является главным инвестором этого стартапа.

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Как сообщает Bloomberg, в ближайшие полгода основатель Kitty Hawk планирует совершить первый полёт на аппарате Heaviside в качестве пассажира. Поскольку аэротакси сугубо одноместное, Себастьян Трун будет единственным человеком на борту этого летательного аппарата. Управление полётом будет осуществляться в автоматическом режиме, хотя у Труна имеется удостоверение пилота малой авиации.

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Источник изображения: Kitty Hawk

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Философия главы Kitty Hawk такова, что лишь одноместные летательные аппараты с автопилотом имеют право на жизнь в современных условиях. Они не такие громоздкие, как многоместные, они дешевле и манёвреннее. Поскольку многие люди привыкли перемещаться на работу в одиночку, они без проблем пересядут в одноместные летательные аппараты – тем более, что такая услуга будет не дороже поездки на наземном такси, как обещает основатель компании. Органы управления летательным аппаратам будущего всё равно будут не нужны, поэтому нет смысла тратиться на их первоначальное внедрение, как считает глава Kitty Hawk. Ожидается, что существующий образец Heaviside поднимет его на высоту до 300 метров, а сам церемониальный полёт будет длиться около пяти минут.

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google автопилот waymo беспилотные аэротакси ларри пейдж
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