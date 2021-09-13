Китайские власти обеспечат отечественных производителей памяти материальной поддержкой
Активная роль государства в развитии китайской промышленности, по данным DigiTimes, выразится в новых субсидиях местным производителям микросхем памяти. Так называемый «Большой фонд» (Big Fund) выделит средства на поддержку китайских производителей памяти.
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Лидерами национальной отрасли считается YMTC, выпускающая твердотельную память, а также CXMT, которая специализируется на микросхемах оперативной памяти. В своём дальнейшем развитии компании вынуждены будут полагаться на ограниченный ассортимент технологического оборудования, поскольку пример Huawei и SMIC показывает, что американские власти не намерены терпеть бесконтрольный прогресс китайских конкурентов. Государственные средства помогут китайским компаниям быстрее нарастить объёмы производства продукции и ускорить освоение перспективных технологий.
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