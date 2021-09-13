Тайваньское издание DigiTimes раскрывает нюансы конкурентной борьбы на рынке центральных процессоров для серверного применения. По словам источника, корпорация Intel приступила к активному привлечению клиентов с использованием ценовых инструментов. Некоторые провайдеры облачных услуг, которые уже настроились на покупку процессоров AMD EPYC, в итоге могут переметнуться обратно к Intel.

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Источник изображения: DigiTimes

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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в рамках недавнего интервью не стал скрывать актуальность проблемы с отставанием от конкурента в серверном сегменте, хотя оно и не выражается в занимаемых компаниями долях рынка. Позже финансовый директор компании Джордж Дэвис (George Davis) добавил, что в ближайшие два года основные инвестиции Intel будет направлять именно на устранение технологического отставания от AMD. Пока же остаётся удерживать позиции только за счёт ценовой политики.