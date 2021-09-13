На технологической конференции Deutsche Bank в конце прошлой недели финансовый директор AMD Девиндер Кумар вынужден был при ответе на вопрос ведущего выразить позицию компании по возможности разработки процессоров с архитектурой Arm.

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Источник изображения: AMD

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Как известно, в своё время AMD не только планировала выпустить Arm-совместимые процессоры с условным обозначением K12, но и наладила поставки процессоров Opteron семейства Seattle, которые содержали Arm-совместимые ядра. Финансовый директор компании признался, что на такие вопросы лучше ответили бы генеральный или технический директор AMD, но с его точки зрения при наличии спроса компания могла бы создать процессор, не относящийся к семейству x86. При этом последнюю из архитектур AMD продолжает считать самой перспективной с точки зрения доминирования на рынке.