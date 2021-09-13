Смарт-часы DOOGEE Ares с защитой от воды, стильным дизайном и отличной автономностью уже в продаже
DOOGEE анонсировала новые смарт-часы. Ares – это не только модный аксессуар, но и многофункциональный инструмент, позволяющий взять под контроль свой график и физические показатели.
Часы изготовлены из прочного алюминиевого сплава, толщина которого доходит до 10 мм. 1.32-дюймовый дисплей круглой формы с разрешением 360х360р бросает вызов существующим стандартам и кажется более традиционным и удобным. Ares поставляются в пяти различных цветах: золото, серый, зелёный, розовый и красный. Материал ремешков может варьироваться от кожи до мягкого силикона. Он устойчив к поту и обладает отличными показателями износостойкости, а возможность смены циферблата позволит подобрать стиль под любую одежду.
DOOGEE Ares весят всего 47 грамм вместе с ремешком, но это не мешает им быт буквально наполненными новыми технологиями. Производитель оснастил часы датчиком сердечного ритма, фиксирующим показатели ударов в минуту, отображая данные в виде гистограммы, позволяющей оценить состояние здоровья без обращения в клинику. Доступны показатели за определённый период, что может пролить свет на те или иные проблемы пользователя. Присутствует функция мониторинга кислорода в крови, а также контроль режимов сна. Подробные сведения расскажут о том, сколько времени владелец часов спал, а встроенный помощник даст советы по улучшению графика бодрствования.
Традиционно доступны уведомления с расширенными настройками для каждого выбранного приложения. Это позволит решать множество рабочих и личных вопросов даже тогда, когда смартфон находится в недоступном месте или неуместен. Особенно удобно управлять проигрыванием музыки, принимать и отклонять входящие вызовы и выполнять целый ряд других задач. От аккумулятора на 300 мАч DOOGEE Ares могут проработать до 15 дней в стандартном режиме использования и до 30 дней в режиме ожидания.
Из коробки часы поддерживают 24 различных вида спорта, от хоккея и американского футбола, до верховой езды и йоги. DOOGEE Ares можно погружать в воду на глубину до 30 метров, где они выдерживают давление до 3 атмосфер. Соответственно им не страшны ни проливные дожди тропиков, ни пески Сахары, что делает их незаменимыми в самых сложных и непредвиденных ситуациях.
DOOGEE Ares уже доступны на Lazada по цене 31.99 доллара. Старт продаж на AliExpress состоится 27 сентября. 10 счастливчиков получат умные часы в ходе розыгрыша, принять участие в котором можно на официальном сайте производителя. Ссылки на магазины и сам розыгрыш находятся ниже.
AliExpress.
Lazada: Vietnam, Philippines, Thailand, Malaysia.
Розыгрыш часов.
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