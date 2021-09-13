Сейчас основные объёмы производства 7-нм продукции TSMC обеспечивает силами предприятия, расположенного в центральной части Тайваня. Его возможности по расширению ограничены, что неизбежно толкает компанию к строительству новых предприятий. По информации Nikkei Asian Review, в следующем году TSMC начнёт строительство своего первого предприятия на юге Тайваня в городе Гаосюн, которое к 2023 году освоит выпуск 7-нм чипов, а также сможет выпускать 6-нм изделия.

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Источник изображения: TSMC

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TSMC некоторое время назад даже планировала освоить выпуск 7-нм продукции в китайском Нанкине для местных заказчиков, но политическая ситуация вокруг Huawei вынудила её отказаться от подобных намерений. Китайское предприятие TSMC будет расширено, под эти нужды выделено $2,8 млрд, но использоваться на новых линиях будут более зрелые техпроцессы.