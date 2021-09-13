К 2023 году TSMC построит ещё одно предприятие, выпускающее 7-нм чипы
Сейчас основные объёмы производства 7-нм продукции TSMC обеспечивает силами предприятия, расположенного в центральной части Тайваня. Его возможности по расширению ограничены, что неизбежно толкает компанию к строительству новых предприятий. По информации Nikkei Asian Review, в следующем году TSMC начнёт строительство своего первого предприятия на юге Тайваня в городе Гаосюн, которое к 2023 году освоит выпуск 7-нм чипов, а также сможет выпускать 6-нм изделия.
реклама
реклама
TSMC некоторое время назад даже планировала освоить выпуск 7-нм продукции в китайском Нанкине для местных заказчиков, но политическая ситуация вокруг Huawei вынудила её отказаться от подобных намерений. Китайское предприятие TSMC будет расширено, под эти нужды выделено $2,8 млрд, но использоваться на новых линиях будут более зрелые техпроцессы.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила