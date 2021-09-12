Сотрясение iPhone: вибрации от двухколёсной техники могут повредить оптику смартфонов Apple
Как сообщает MacRumors, компания Apple выпустила памятку для владельцев смартфонов с функцией оптической стабилизации изображения, которая предупреждает о возможности необратимого повреждения оптических систем при регулярном воздействии высокочастотных механических колебаний. Таковые, например, могут вызываться мощными мотоциклами при креплении смартфонов на руле и других элементах конструкции.
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Качество работы оптических систем в результате подобных воздействий может ухудшиться. По этой причине Apple рекомендует не закреплять свои смартфоны на мотоциклах с мощными моторами, и даже обладателям менее мощной двухколёсной техники рекомендуется устанавливать смартфоны в держатели с использованием виброгасящих устройств и прокладок. Известны случаи деградации оптических систем смартфонов при использовании их на горных велосипедах. Системой оптической стабилизации оснащались многие модели iPhone, начиная с седьмой серии.
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