Как сообщает MacRumors, компания Apple выпустила памятку для владельцев смартфонов с функцией оптической стабилизации изображения, которая предупреждает о возможности необратимого повреждения оптических систем при регулярном воздействии высокочастотных механических колебаний. Таковые, например, могут вызываться мощными мотоциклами при креплении смартфонов на руле и других элементах конструкции.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: MacRumors

реклама

Качество работы оптических систем в результате подобных воздействий может ухудшиться. По этой причине Apple рекомендует не закреплять свои смартфоны на мотоциклах с мощными моторами, и даже обладателям менее мощной двухколёсной техники рекомендуется устанавливать смартфоны в держатели с использованием виброгасящих устройств и прокладок. Известны случаи деградации оптических систем смартфонов при использовании их на горных велосипедах. Системой оптической стабилизации оснащались многие модели iPhone, начиная с седьмой серии.