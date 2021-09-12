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Intel Core i9-11900K на частоте 7120 МГц занял второе место в SuperPI 32M

И первое в Geekbench3 Multi Core при активности всех восьми ядер.
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Известный греческий энтузиаст OGS порадовал ценителей своего таланта новыми достижениями в сфере экстремального разгона. Центральный процессор Intel Core i9-11900K он разгонял в материнской плате ASUS ROG Maximus XIII Apex на основе чипсета Intel Z590.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Частоту процессора при помощи жидкого азота удалось поднять до 7120 МГц, но при этом активность сохранили лишь три ядра и три потока.

Источник изображения: HWBot, OGS

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С другой стороны, этого хватило для выполнения расчёта числа «пи» с точностью до 32 млн знаков после запятой за 3 минуты 38,281 секунды. Данный результат соответствует второму месту в абсолютном зачёте, а в модельном он является лучшим. Этот же экземпляр процессора в Geekbench3 Multi Core набрал 65 848 баллов на частоте 6760 МГц уже при активности восьми ядер и шестнадцати потоков, что позволило ему занять первое место среди всех процессоров с восемью ядрами.

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Теги

intel экстремальный разгон rocket lake-s superpi
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