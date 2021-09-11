Тему игровых консолей попавший на мероприятие Deutsche Bank финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) стороной не обошёл, а потому признался, что компания чувствует свою ответственность за ситуацию на этом рынке, стараясь снабжать Sony и Microsoft ключевыми компонентами для игровых консолей актуального поколения в достаточных количествах.

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Источник изображения: Sony

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По прогнозам AMD, высокий спрос на игровые консоли сохранится на высоком уровне не только в этом году, но и на протяжении следующего. На этом этапе их жизненного цикла не будут заметны сезонные колебания спроса, когда на четвёртый квартал приходится пик продаж, а в первом они снижаются. Пока рынок не достигнет стабилизации и насыщения, про эти колебания можно будет забыть. Спрос на игровые консоли текущего поколения оказался выше, чем в случае с предшествующими, как добавил финансовый директор AMD.