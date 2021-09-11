Поднять прогноз по росту выручки AMD позволила именно уверенность в TSMC
Представлявший интересы AMD на мероприятии Deutsche Bank финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) пояснил ведущему, почему компания смогла поднять прогноз по росту выручки в текущем году с изначальных 37% до весьма оптимистичных 60%, причём сделала это всего за пару кварталов, которые к тому же характеризовались серьёзным дефицитом комплектующих.
реклама
реклама
Девиндер Кумар признался, что весь этот оптимизм базируется на уверенности AMD в способности TSMC и других подрядчиков обеспечить пропорциональный рост объёмов поставок продукции. По крайней мере, TSMC с начала года планомерно увеличивала пропорцию производственных мощностей, выделенных под нужды AMD, и тайваньская компания продолжит расширять производство. Это позволяет руководству AMD одновременно надеяться, что в 2022-2023 годах бизнес компании тоже будет расти. Ситуация с дефицитом компонентов в целом по отрасли, как считает финансовый директор AMD, начнёт улучшаться в следующем году.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила