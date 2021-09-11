Финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) не обошёл вниманием мероприятие Deutsche Bank - благо, проводилось оно уже в традиционном заочном формате, а потому не требовало затрат времени и усилий по перемещению в пространстве. Несомненно, некоторая часть обсуждения касалась вопросов дефицита компонентов и амбиций AMD по наращиванию выручки в этих непростых условиях.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: AMD

реклама

Представитель AMD не стал скрывать, что компания в сложившейся ситуации уделяет особое внимание поставкам компонентов с максимальной добавочной стоимостью, и в этом отношении серверные процессоры являются наиболее приоритетным видом продукции. Клиентский сегмент остаётся на втором месте, но и в нём AMD предпочитает первым делом поставлять более дорогие модели процессоров, включая мобильные для игровых ноутбуков.

Планирование поставок в тесной связке с клиентами является неотъемлемой частью логистической стратегии AMD. Сейчас, когда объёмы производства многих компонентов ограничены, она старается не снабжать клиентов «лишним» количеством процессоров, если они не смогут выпустить пропорциональное количество компьютеров из-за нехватки комплектующих стороннего производства. Надежды на дальнейшее увеличение доли рынка AMD связывает именно с показателями выручки, а не натуральными величинами вроде количества проданных процессоров.