AMD сосредотачивается на верхнем ценовом сегменте
Финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) не обошёл вниманием мероприятие Deutsche Bank - благо, проводилось оно уже в традиционном заочном формате, а потому не требовало затрат времени и усилий по перемещению в пространстве. Несомненно, некоторая часть обсуждения касалась вопросов дефицита компонентов и амбиций AMD по наращиванию выручки в этих непростых условиях.
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Представитель AMD не стал скрывать, что компания в сложившейся ситуации уделяет особое внимание поставкам компонентов с максимальной добавочной стоимостью, и в этом отношении серверные процессоры являются наиболее приоритетным видом продукции. Клиентский сегмент остаётся на втором месте, но и в нём AMD предпочитает первым делом поставлять более дорогие модели процессоров, включая мобильные для игровых ноутбуков.
Планирование поставок в тесной связке с клиентами является неотъемлемой частью логистической стратегии AMD. Сейчас, когда объёмы производства многих компонентов ограничены, она старается не снабжать клиентов «лишним» количеством процессоров, если они не смогут выпустить пропорциональное количество компьютеров из-за нехватки комплектующих стороннего производства. Надежды на дальнейшее увеличение доли рынка AMD связывает именно с показателями выручки, а не натуральными величинами вроде количества проданных процессоров.
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