Intel ранее отдавала на аутсорсинг только изделия, требующие устаревших техпроцессов
Ресурс Seeking Alpha сегодня обеспечил всех интересующихся планами Intel приличным объёмом информации. Финансовый директор Джордж Дэвис (George Davis) пояснил, что изменится в рамках стратегии IDM 2.0 применительно к техпроцессам сторонних исполнителей, к услугам которых компания прибегала и ранее.
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Ещё предшественник Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), Роберт Суон (Robert Swan), любил повторять, что исторически Intel до 25% выручки получала от реализации продукции, которую технически сама не выпускала. Джордж Дэвис пояснил, что в 99% случаев отдаваемые на сторону заказы подразумевали использование зрелой литографии. Кому доставался оставшийся 1%, угадать просто – Mobileye, например, уже давно получает от TSMC свои 7-нм чипы EyeQ5, хотя формально является структурным подразделением Intel.
Теперь компания избавляется от подобных условностей. Если нужно будет получать компоненты от стороннего подрядчика, которые будут выпускаться по передовой литографии, никаких препятствий для этого не возникнет. Сама Intel готова своим клиентам предлагать не только передовые, но и зрелые техпроцессы – с тем, правда, условием, что новых предприятий под старые технологии она строить не собирается. Дополнительный доход принесут и услуги по упаковке чипов сторонних заказчиков, особенно с использованием пространственной компоновки и разнородных кристаллов.
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