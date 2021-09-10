На технологической конференции Deutsche Bank финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) не смог избежать просьб ведущего охарактеризовать те несколько месяцев, которые корпорация прожила под руководством нового генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger).

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Источник изображения: Intel

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Финансовый директор компании считает, что для Intel появление такого главы как Гелсингер является большой удачей. Он хорошо знает компанию изнутри, готов быстро решать проблемы и двигаться к главной цели на ближайшие несколько лет – устранению отставания от конкурентов по уровню технологического развития. При нём значительно увеличилось финансирование тех направлений деятельности, которые должны позволить Intel достичь поставленной цели к середине десятилетия.

По словам коллеги Гелсингера, он смог воодушевить инженеров Intel, которые уже успели приуныть под гнётом технических неудач последних лет. Патрик смог сформировать обновлённую команду, которая будет способствовать скорейшему возрождению былого статуса Intel. Прошло всего полгода с тех пор, как Патрик Гелсингер встал у руля корпорации, а у всех соратников есть ощущение, что прошло в два раза больше времени. Энергия нового генерального директора очень заразительна, как резюмировал Дэвис.