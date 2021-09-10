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Новые предприятия Intel могут появиться в Ирландии

Компания гордится своим более чем тридцатилетним присутствием в стране.
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Ирландия является старейшей производственной площадкой Intel за пределами США, использующей литографическое оборудование для изготовления процессоров. Компания присутствует здесь уже более тридцати лет, и в интервью местному изданию RTE News генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) выразил крайнее удовлетворение итогами работы Intel на ирландской земле.

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Источник изображения: RTE News

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Известно, что до конца года компания определится с местом строительства двух новых предприятий на территории Европы, которые будут специализироваться на обслуживании сторонних заказчиков. Ирландия входит в список из десяти кандидатов, как признался глава Intel, хотя первоначально таких площадок было около семидесяти. Даже без учёта этого проекта, компания готова вложить в расширение производства в Ирландии не менее $7 млрд, здесь же будет освоен выпуск 7-нм продукции для собственных нужд. В ближайшее время часть производственных линий Intel в Ирландии перейдёт на выпуск автомобильных компонентов по заказу сторонних клиентов. Будут использоваться литографические технологии «не толще» 16 нм.

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