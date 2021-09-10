Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Tesla Model S Plaid обновила официальный рекорд Нюрбургринга среди электромобилей

Серийных, с четырьмя дверями и без специальных модификаций.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Некоторое время назад сообщалось, что один экземпляр электромобиля Tesla Model S Plaid разбился на немецкой трассе в Нюрбургринге, но последующие попытки обновить рекорд «северной петли» завершились успехом. Как отмечает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) в своём Twitter сообщил о достижении нового рекорда трассы среди серийных электромобилей – конкретный результат составил 7 минут 30,909 секунды.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Twitter, Elon Musk

реклама

Porsche Taycan проигрывает Tesla около 12 секунд, при этом глава компании утверждает, что рекорд установлен серийным электромобилем Model S Plaid без дополнительных модификаций. Средняя скорость при этом составила 166,3 км/ч. Оснащённый ДВС автомобиль Porsche Panamera Turbo эту же трассу прошёл за 7 минут 29,81 секунды ещё в прошлом году, поэтому Tesla Model S Plaid на абсолютный рекорд трассы претендовать не может. Позже Mercedes-Benz AMG GT63 S превзошёл достижение Porsche, пройдя трассу за 7 минут 27,80 секунды. Jaguar XE Project 8 оказался ещё быстрее, но он проходил трассу без заднего ряда сидений, а потому не мог участвовать в сравнении равноправно.

Электрические прототипы NIO и Volkswagen проходили Нюрбургринг ещё быстрее, но среди серийных электромобилей без модификаций Tesla пока может считаться лидером. Модифицированный вариант той же Model S Plaid показывал результат в 7 минут 13 секунд, поэтому у энтузиастов есть простор для улучшения достижений этой модели.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla электромобили гонки электромобили tesla
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Tesla Model S Plaid обновила официальный рекорд Нюрбургринга среди электромобилей
+
Капча с изображением пустых полок для видеокарт рискует стать мемом
12
По затратам на оборудование американские и европейские производители сильно отстают от азиатских конкурентов
2
Тайваньские разработчики процессоров готовятся поднять цены в первом квартале
3
XPeng Motors: скоро все автопроизводители займутся производством роботов
+
AMD удалось убедить участников китайского рынка, что сделка с Xilinx им не навредит
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 61
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 41
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 30
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
64
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
63
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
61
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
61
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть вторая
3
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
106
Компьютер как апогей чистой производительности
18
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
58
Обзор приложения для конвертирования Wondershare UniConverter
6
RIMS Racing: не все симуляторы одинаково полезны
3

Сейчас обсуждают

Denis Mironov
08:59
Про энергопотребление враньё. А про проблемы...их нет, если руки на месте
Майнер поделился проблемами фермы из 30 видеокарт GeForce GTX 1660 Super за 12 месяцев
Виктор Викторович
08:59
Интересно, причем тут HyperPC и прочие. Никто в домашних условиях, не запрещает собирать кастомы любых конфигураций.
Компьютер как апогей чистой производительности
nazgulsh
08:57
так конечно, не хардкорный симулятор будет, а что-то между Форзой Горизонт и симулятором. Но в целом серия ГТ у Сони достойна всяческого уважения за стабильное качество продукта, оптимизацию и вложенн...
Стильный трейлер гоночного симулятора Gran Turismo 7 демонстрирует проект во всём его многообразии
Дмитрий
08:51
да завоз свежий 6900 часто везут туда. но сегодня увидел там 6800 за 101 тысячу чет дорого на фоне 6900
Radeon RX 6600 XT возвращается в магазины РФ – цена выросла на 16 000 р, а количество ограничено
sop18
08:51
Новшества из серии "найди 10 отличий под микроскопом".)))
Приложения в Android 12 получат поддержку Material You
Влади Неизвестно
08:47
Найдем и выпишем премию, доволен ?
Майнер поделился проблемами фермы из 30 видеокарт GeForce GTX 1660 Super за 12 месяцев
gandalf55
08:35
Помнится хорошая игруха была. С удовольствием переиграю с хорошим качеством.
Анонсирован ремейк Star Wars: Knights of The Old Republic — одной из лучших игр в портфолио BioWare
Dmitry Mitry
08:32
На РС бы ее. Приставки не вариант, потому что из-за проприетарного форс фидбека, придуманного для отжимания денег с производителей периферии, поиграть в гоночки на консольке выйдет под 1000$: консоль ...
Стильный трейлер гоночного симулятора Gran Turismo 7 демонстрирует проект во всём его многообразии
no_fate
08:31
Dominus + 3175X с лета 2019 года. В октябре 2020 добавил пару 3090. Все на воде от ЕКWB и в самом крутом корпусе InWin 928. Конечно, сегодня этот процессор уже далеко не топ, но он, как и материнская ...
Компьютер как апогей чистой производительности
МАКС ВСЕ НИШТЯК
08:30
Что за бред написан, где вы видели ПС 5 за 399 баксов это 30000 рублей, она не ниже 50000 продается
Sony PlayStation 5 Pro может быть запущена в конце 2023 года по цене $600-$700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем