Некоторое время назад сообщалось, что один экземпляр электромобиля Tesla Model S Plaid разбился на немецкой трассе в Нюрбургринге, но последующие попытки обновить рекорд «северной петли» завершились успехом. Как отмечает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) в своём Twitter сообщил о достижении нового рекорда трассы среди серийных электромобилей – конкретный результат составил 7 минут 30,909 секунды.

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Источник изображения: Twitter, Elon Musk

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Porsche Taycan проигрывает Tesla около 12 секунд, при этом глава компании утверждает, что рекорд установлен серийным электромобилем Model S Plaid без дополнительных модификаций. Средняя скорость при этом составила 166,3 км/ч. Оснащённый ДВС автомобиль Porsche Panamera Turbo эту же трассу прошёл за 7 минут 29,81 секунды ещё в прошлом году, поэтому Tesla Model S Plaid на абсолютный рекорд трассы претендовать не может. Позже Mercedes-Benz AMG GT63 S превзошёл достижение Porsche, пройдя трассу за 7 минут 27,80 секунды. Jaguar XE Project 8 оказался ещё быстрее, но он проходил трассу без заднего ряда сидений, а потому не мог участвовать в сравнении равноправно.

Электрические прототипы NIO и Volkswagen проходили Нюрбургринг ещё быстрее, но среди серийных электромобилей без модификаций Tesla пока может считаться лидером. Модифицированный вариант той же Model S Plaid показывал результат в 7 минут 13 секунд, поэтому у энтузиастов есть простор для улучшения достижений этой модели.