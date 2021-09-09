Капча с изображением пустых полок для видеокарт рискует стать мемом
Дефицит ресурсов всегда обостряет конфликт между их потребителями. Видеокарты выросли в цене и исчезли из свободной продажи в результате очередного криптовалютного бума, и страсти в интернет-сообществах накалены до предела. Одна сторона конфликта верит, что тратить время на игры к лицу даже половозрелому мужчине. Другая считает, что своими вычислительными операциями, вознаграждаемыми криптовалютой, она приносит какую-то пользу если не обществу, то хотя бы себе.
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Одним из символов этой причудливой эпохи может стать изображение капчи, опубликованное на страницах Reddit несколько дней назад. Для получения доступа к необходимому интернет-ресурсу пользователю якобы предлагается выбрать те элементы изображения, на которых могут находиться видеокарты.
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При этом весь коллаж показывает пустые полки магазина, иронизируя над самой попыткой найти нужные товары даже в такой абстрактной ситуации. Главное условие сохранения эмоционального равновесия — это уметь смотреть на проблему со стороны и находить в ней если не хорошие, то хотя бы забавные грани.
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