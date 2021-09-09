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Капча с изображением пустых полок для видеокарт рискует стать мемом

Очередная притча про суслика, которого никто не видит, а он есть.
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Дефицит ресурсов всегда обостряет конфликт между их потребителями. Видеокарты выросли в цене и исчезли из свободной продажи в результате очередного криптовалютного бума, и страсти в интернет-сообществах накалены до предела. Одна сторона конфликта верит, что тратить время на игры к лицу даже половозрелому мужчине. Другая считает, что своими вычислительными операциями, вознаграждаемыми криптовалютой, она приносит какую-то пользу если не обществу, то хотя бы себе.

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Одним из символов этой причудливой эпохи может стать изображение капчи, опубликованное на страницах Reddit несколько дней назад. Для получения доступа к необходимому интернет-ресурсу пользователю якобы предлагается выбрать те элементы изображения, на которых могут находиться видеокарты.

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Источник изображения: Reddit, ThonyO

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При этом весь коллаж показывает пустые полки магазина, иронизируя над самой попыткой найти нужные товары даже в такой абстрактной ситуации. Главное условие сохранения эмоционального равновесия — это уметь смотреть на проблему со стороны и находить в ней если не хорошие, то хотя бы забавные грани.

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Теги

видеокарты майнинг майнинг бум криптовалютный рынок
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dyam
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max1024
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MriS
14:37
ак потом продать же можно. Либо со стримов донат летит. Не все могут работать вне дома, на играх норм денег приподнять можно. Пустые или не пустые, какая разница.
Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
Simon Crebbs
14:36
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