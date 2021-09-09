Дефицит ресурсов всегда обостряет конфликт между их потребителями. Видеокарты выросли в цене и исчезли из свободной продажи в результате очередного криптовалютного бума, и страсти в интернет-сообществах накалены до предела. Одна сторона конфликта верит, что тратить время на игры к лицу даже половозрелому мужчине. Другая считает, что своими вычислительными операциями, вознаграждаемыми криптовалютой, она приносит какую-то пользу если не обществу, то хотя бы себе.

реклама

Одним из символов этой причудливой эпохи может стать изображение капчи, опубликованное на страницах Reddit несколько дней назад. Для получения доступа к необходимому интернет-ресурсу пользователю якобы предлагается выбрать те элементы изображения, на которых могут находиться видеокарты.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Reddit, ThonyO

реклама

При этом весь коллаж показывает пустые полки магазина, иронизируя над самой попыткой найти нужные товары даже в такой абстрактной ситуации. Главное условие сохранения эмоционального равновесия — это уметь смотреть на проблему со стороны и находить в ней если не хорошие, то хотя бы забавные грани.