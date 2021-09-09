По затратам на оборудование американские и европейские производители сильно отстают от азиатских конкурентов
Вчерашние рассуждения главы Intel об отставании европейской полупроводниковой промышленности от соперников на геополитической арене находят подтверждение в свежей статистике SEMI, которая раскрывает структуру расходов производителей чипов в разных регионах мира на покупку технологического оборудования во втором квартале текущего года.
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Если первую тройку формируют в порядке убывания Китай, Южная Корея и Тайвань, то Серверная Америка немного уступает занимающей четвёртое место Японии, но при этом демонстрирует одинаково скромный прирост профильных расходов – всего на два процента, хотя Китай в этом смысле тоже является лидером (+79%).
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Европа хоть и замыкает рейтинг по величине расходов, демонстрирует их увеличение на 54% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Очевидно, что тенденция к концентрации литографических производств в Азии сохраняется, и её не так просто будет переломить. Экспансия Китая вызывает беспокойство американских политиков и на этом направлении, а потому флагману местной отрасли в лице компании SMIC через санкции запрещают покупать передовое оборудование американского и нидерландского производства.
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