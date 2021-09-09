XPeng Motors: скоро все автопроизводители займутся производством роботов
Появление в планах Tesla человекоподобного робота не было случайностью, если исходить из логики основателя китайской компании XPeng Motors, интервью с которым опубликовал ресурс CNBC. Предприниматель Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) убеждён, что в перспективе от десяти до тридцати лет все автопроизводители параллельно начнут выпускать роботов.
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За доказательствами актуальности данной тенденции далеко ходить не надо. Помимо Tesla, интерес к тематике электромобилей и роботов одновременно проявляют Xiaomi и Foxconn, а Hyundai Motor недавно купила знаменитого разработчика роботов Boston Dynamics. Помимо этого, корейский автопроизводитель демонстрирует серьёзные амбиции в сегменте лёгких летательных аппаратов на электротяге. Последнее увлечение свойственно и самой XPeng – уже сейчас имеющийся прототип двухместного электролёта способен поднимать пилота и одного пассажира на высоту до одного километра, а в следующем году компания надеется начать приём предварительных заказов на подобное транспортное средство.
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