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XPeng Motors: скоро все автопроизводители займутся производством роботов

Да и к летательным аппаратам они будут неравнодушны.
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Появление в планах Tesla человекоподобного робота не было случайностью, если исходить из логики основателя китайской компании XPeng Motors, интервью с которым опубликовал ресурс CNBC. Предприниматель Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) убеждён, что в перспективе от десяти до тридцати лет все автопроизводители параллельно начнут выпускать роботов.

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Источник изображения: XPeng Motors

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За доказательствами актуальности данной тенденции далеко ходить не надо. Помимо Tesla, интерес к тематике электромобилей и роботов одновременно проявляют Xiaomi и Foxconn, а Hyundai Motor недавно купила знаменитого разработчика роботов Boston Dynamics. Помимо этого, корейский автопроизводитель демонстрирует серьёзные амбиции в сегменте лёгких летательных аппаратов на электротяге. Последнее увлечение свойственно и самой XPeng – уже сейчас имеющийся прототип двухместного электролёта способен поднимать пилота и одного пассажира на высоту до одного километра, а в следующем году компания надеется начать приём предварительных заказов на подобное транспортное средство.

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робототехника электромобили квадрокоптер xpeng
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