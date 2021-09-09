О намерениях купить разработчика программируемых матриц Xilinx компания AMD объявила почти год назад, а к концу текущего календарного года она рассчитывает провести все необходимые согласования. Китайские регуляторы стоят в очереди последними, но отраслевые источники заявляют, что получить их одобрение не составит труда.

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Источник изображения: Getty Images

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Во всяком случае, утверждается, что AMD удалось убедить крупные китайские компании в безопасности сделки для их будущего. Поскольку регулирующие органы КНР будут консультироваться с участниками местного рынка при согласовании сделки, отсутствие возражений со стороны последних значительно ускорит процедуру согласования. Напомним, по условиям сделки, AMD и Xilinx должны обменяться акциями на эквивалент суммы $35 млрд, существенных денежных затрат сделка на первом этапе не потребует.