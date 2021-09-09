Intel поделилась с клиентами результатами тестов памяти типа DDR5-4800
Пусть и в условиях некоторой определённости по дате, анонс настольных процессоров Alder Lake-S приближается, поэтому компания Intel не стесняется рассказывать о результатах валидации модулей памяти типа DDR5-4800, уже предлагаемых её партнёрами. В сентябрьскую редакцию списка попали модули памяти производства Samsung, SK hynix, Micron и Crucial. Если учесть, что последние «разливаются из одной бочки», то можно говорить о соответствии техническим требованиям продукции трёх марок.
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Тестирование проводилось на специализированном оборудовании в автоматическом режиме, напряжение было выставлено на 1,1 В, а тайминги начинались с последовательности 40-39-39 и ниже. Проверку прошли небуферизованные модули памяти объёмом от 8 до 32 Гбайт.
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