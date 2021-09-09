Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel проведёт октябрьское мероприятие исключительно в виртуальном формате

Один популярный ресурс утверждает, что анонса Alder Lake в рамках этого мероприятия можно не ждать.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Компания Intel задумала мероприятия серии InnovatiON в качестве альтернативы форуму для разработчиков IDF, и первое из них должно было пройти с 27 по 28 октября в гибридном формате, сочетающем очное присутствие части участников и виртуальные презентации.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Twitter, Gregory Bryant

реклама

Теперь на сайте Intel появилось приглашение участников к регистрации с 15 сентября, и речь идёт только о виртуальном формате – в силу эпидемиологических ограничений всё мероприятие пройдёт в заочной форме. Тема ПК упоминается в повестке мероприятия, но будут ли в его рамках представлены процессоры Alder Lake – вопрос отдельный. Не исключено, что это событие будет обособлено как организационно, так и по времени.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel alder lake alder lake-s
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel проведёт октябрьское мероприятие исключительно в виртуальном формате
+
Еврокомиссия может вынести предварительное решение по сделке NVIDIA и Arm к середине октября
2
Canon приобрела канадского разработчика чипов для установок компьютерной томографии
3
Европейская площадка Intel может насчитывать до восьми предприятий
1
Intel рассчитывает переломить ситуацию со смертностью на дорогах Индии
1
TSMC построит на Тайване новые предприятия по выпуску 7-нм продукции
3

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
19
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
19
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
47
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
69
Собираем мощный ПК для игр на максималках
109
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
23
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
65
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
4

Сейчас обсуждают

Виктор Викторович
06:49
Их тут хватает, подозреваю, есть какая-то конфа, где с десяток сектантов занимается рейдами в чужих постах.
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
Миша Филиппенко
06:47
Имею 3080ti, тоже не отказался бы помайнить в свободное время, но не шарю в вопросе, что и как на ней выгоднее всего копать?
Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
Виктор Викторович
06:47
Худший мусор, который когда-либо выходил, с ужасной производительностью на ядро.
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
Михаил
06:47
И че тебе APU не нравится, там слабыми были E300, E450 люди пользуются до сих пор ноутами и не собираются их продавать. Я вчера смотрел ноут который собирался на 9620P мобильной версии он у него до си...
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
Lamerusha Lat
06:44
Статья для процессорных архитекторов и программистов. Автору надо идти преподавать микропроцессорную технику в инсте, а не опусы ваять на "Оверах".
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
Сергей Январёв
06:43
Очередная говноересь
Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
Lamerusha Lat
06:41
Да одобрят они эту сделку, прогнутся перед пиндосами.
Еврокомиссия может вынести предварительное решение по сделке NVIDIA и Arm к середине октября
Lamerusha Lat
06:40
Каша из топора.
Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
redneck_prm
06:38
И мы конечно же должны поверить, что информационный мусор, который представляет собой статья, был создан не для того, чтобы сайт заработал копеечку на рекламе шитилинка.
Собираем мощный ПК для игр на максималках
Lamerusha Lat
06:35
Какой на фиг чай? Баня, водка, гармонь и лосось!
Глава Роскосмоса пригласил Илон Маска в Россию на чаепитие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем