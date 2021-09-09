Компания Intel задумала мероприятия серии InnovatiON в качестве альтернативы форуму для разработчиков IDF, и первое из них должно было пройти с 27 по 28 октября в гибридном формате, сочетающем очное присутствие части участников и виртуальные презентации.

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Источник изображения: Twitter, Gregory Bryant

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Теперь на сайте Intel появилось приглашение участников к регистрации с 15 сентября, и речь идёт только о виртуальном формате – в силу эпидемиологических ограничений всё мероприятие пройдёт в заочной форме. Тема ПК упоминается в повестке мероприятия, но будут ли в его рамках представлены процессоры Alder Lake – вопрос отдельный. Не исключено, что это событие будет обособлено как организационно, так и по времени.