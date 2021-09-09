Еврокомиссия может вынести предварительное решение по сделке NVIDIA и Arm к середине октября
Европейские антимонопольные органы, как отмечает Reuters, в минувшую среду приняли заявку NVIDIA на рассмотрение сделки с британским разработчиком процессорных архитектур Arm, по результатам которой он должен полностью перейти под контроль американской компании.
реклама
реклама
Как отмечают источники, если Еврокомиссия не затребует от NVIDIA дополнительных условий или документов, то заявка может быть рассмотрена к середине октября, и тогда главным препятствием на пути одобрения сделки в глобальном масштабе останется согласование с китайскими антимонопольными органами. Если же у европейских регуляторов появятся дополнительные требования, то согласование сделки с их стороны может растянуться на четыре месяца. Рассмотрение сделки могло начаться и летом, но NVIDIA не успела подать заявку до начала отпусков европейских чиновников.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила