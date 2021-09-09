Европейские антимонопольные органы, как отмечает Reuters, в минувшую среду приняли заявку NVIDIA на рассмотрение сделки с британским разработчиком процессорных архитектур Arm, по результатам которой он должен полностью перейти под контроль американской компании.

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Источник изображения: Reuters

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Как отмечают источники, если Еврокомиссия не затребует от NVIDIA дополнительных условий или документов, то заявка может быть рассмотрена к середине октября, и тогда главным препятствием на пути одобрения сделки в глобальном масштабе останется согласование с китайскими антимонопольными органами. Если же у европейских регуляторов появятся дополнительные требования, то согласование сделки с их стороны может растянуться на четыре месяца. Рассмотрение сделки могло начаться и летом, но NVIDIA не успела подать заявку до начала отпусков европейских чиновников.