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Еврокомиссия может вынести предварительное решение по сделке NVIDIA и Arm к середине октября

А может увеличить сроки согласования на четыре месяца.
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Европейские антимонопольные органы, как отмечает Reuters, в минувшую среду приняли заявку NVIDIA на рассмотрение сделки с британским разработчиком процессорных архитектур Arm, по результатам которой он должен полностью перейти под контроль американской компании.

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Источник изображения: Reuters

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Как отмечают источники, если Еврокомиссия не затребует от NVIDIA дополнительных условий или документов, то заявка может быть рассмотрена к середине октября, и тогда главным препятствием на пути одобрения сделки в глобальном масштабе останется согласование с китайскими антимонопольными органами. Если же у европейских регуляторов появятся дополнительные требования, то согласование сделки с их стороны может растянуться на четыре месяца. Рассмотрение сделки могло начаться и летом, но NVIDIA не успела подать заявку до начала отпусков европейских чиновников.

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