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Canon приобрела канадского разработчика чипов для установок компьютерной томографии

Прочь от камер и офисной техники – таков курс развития Canon.
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Распространение смартфонов заметно снизило спрос на цифровые камеры, которые теперь востребованы преимущественно профессионалами и отдельными энтузиастами, а борьба за охрану окружающей среды и ускоренная цифровизация экономики приводят к тому, что падает спрос на оргтехнику и устройства печати. Компания Canon в этих условиях ищет те рыночные ниши, которые позволяют ей зарабатывать за счёт имеющихся компетенций, и производство медицинской диагностической техники является как раз таким видом бизнеса.

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Как сообщает Nikkei Asia Review, японская корпорация Canon договорилась о покупке за $270 млн канадского разработчика чипов для установок компьютерной томографии, Redlen Technologies. Японская компания уже была владельцем 15% акций канадского партнёра, теперь ей перейдут оставшиеся 85% акций.

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Источник изображения: Wikipedia

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Redlen Technologies специализируется на разработке компонентов, позволяющих преобразовывать радиационного излучение в электрические сигналы. Особенностью её чипов является высокая чувствительность и точность, позволяющие снижать степень воздействия рентгеновского излучения на обследуемого пациента. Canon ведёт и собственные разработки на этом направлении, рассчитывая снизить дозу радиации в десять раз от текущего уровня. Новое поколение КТ-сканеров этой японской марки увидит свет в 2025 году, они будут предлагаться по той же цене, что и предшественники. Для Canon подобное оборудование должно стать главным источником выручки в будущем. Сейчас компания контролирует не более 20% рынка, но рассчитывает укрепить позиции.

Новое поколение КТ-сканеров Canon позволит создавать цветные снимки высокого уровня детализации, которые позволят медицинскому персоналу быстрее и точнее определять диагноз. Специализированные компоненты Canon будет поставлять и другим производителям медицинского оборудования, но сохранит контроль над программным обеспечением.

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