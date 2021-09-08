Европейская площадка Intel может насчитывать до восьми предприятий
Выступление главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на мюнхенской выставке IAA Mobility позволило узнать больше подробностей о планах компании по развитию производства в Европе.
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Генеральный директор процессорного гиганта напомнил о том, что в 1990 году Европа обеспечивала 44% мировых объёмов производства полупроводниковых компонентов, а сейчас эта доля не превышает 9%. До конца года Intel выберет площадку в Европе, на которой построит два предприятия по контрактному производству чипов. Со временем количество предприятий будет увеличено до восьми штук, поэтому Intel рассчитывает вложить в экономику региона до 80 млрд евро.
Гелсингер призвал европейских потребителей не цепляться за старые техпроцессы, а переводить свои изделия на более прогрессивную литографию. По всей видимости, в Европе компания будет предлагать услуги по производству чипов с использованием технологий не старше 16 нм. Местные разработчики ранее заявляли, что передовая литография им просто не по карману.
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