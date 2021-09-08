Представители Intel вчера выступили на мюнхенской выставке IAA Mobility, и генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) был не единственным оратором, призванным привлечь внимание представителей автомобильной отрасли.

реклама

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Яндекс Дзен

реклама

Хотя компанию главе Intel составил и руководитель Mobileye Амнон Шашуа (Amnon Shashua), именно Гелсингер взял на себя смелость поднять проблему высокой смертности на дорогах Индии. Здесь в инцидентах каждые три с половиной минуты погибает один человек. За час здесь происходит 17 дорожно-транспортных происшествий. По дорогам Индии передвигается всего один процент всех автомобилей мира, но страна отвечает за 11% смертельных исходов в результате ДТП. Внедрение систем активной помощи водителю и автопилота, как убеждён глава Intel, позволит радикально изменить ситуацию к лучшему.