Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel рассчитывает переломить ситуацию со смертностью на дорогах Индии

При помощи фирменного автопилота, разумеется.
+
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Представители Intel вчера выступили на мюнхенской выставке IAA Mobility, и генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) был не единственным оратором, призванным привлечь внимание представителей автомобильной отрасли.

реклама

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Яндекс Дзен

реклама

Хотя компанию главе Intel составил и руководитель Mobileye Амнон Шашуа (Amnon Shashua), именно Гелсингер взял на себя смелость поднять проблему высокой смертности на дорогах Индии. Здесь в инцидентах каждые три с половиной минуты погибает один человек. За час здесь происходит 17 дорожно-транспортных происшествий. По дорогам Индии передвигается всего один процент всех автомобилей мира, но страна отвечает за 11% смертельных исходов в результате ДТП. Внедрение систем активной помощи водителю и автопилота, как убеждён глава Intel, позволит радикально изменить ситуацию к лучшему.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel автопилот индия
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel рассчитывает переломить ситуацию со смертностью на дорогах Индии
+
TSMC построит на Тайване новые предприятия по выпуску 7-нм продукции
1
Цыплят по осени: графические процессоры следующего поколения выйдут через год
18
В следующем году консоли Microsoft могут перейти на использование 6-нм процессоров AMD
1
NVIDIA придётся постараться, чтобы убедить европейских регуляторов одобрить сделку с Arm
12
Intel выделит мощности в Ирландии под выпуск чипов для автомобилей
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
19
Когда будет добыт последний Биткоин
89
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
36
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
64
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
11
Собираем мощный ПК для игр на максималках
44
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
23
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
1

Сейчас обсуждают

lakoid
14:09
максималка будет, фпс нет
Собираем мощный ПК для игр на максималках
lakoid
14:07
ну прям моошный моошный, от Зеленского подумал=)
Собираем мощный ПК для игр на максималках
hendehog
14:06
PS5 это уровень 5700XT или 6600XT или 3060 Ti или 1080 TI. Как-то так.
Цыплят по осени: графические процессоры следующего поколения выйдут через год
Сергей Шилов
14:05
Хотя я поддерживаю борьбу с читерами, но, с учётом, как Microsoft ведёт себя с Windows 11, не думаю, что он будет распространяться даже близко к темпам десятки. Во-первых, железо сейчас дорогое, во-вт...
Переход на Windows 11 может решить проблему читерства в играх благодаря протоколу TPM 2.0
Kasyan
14:04
Сильно помогли чемоданы Nokia?
Глава Intel Пэт Гелсингер пообещал в ближайшие 3-4 года обогнать AMD и потеснить NVIDIA
Вячеслав Виниченко
14:00
я когда авто покупал с рук, то перевел продавцу прямо с телефона 18000 уе в рипле! Рипл дошел менее чем за минуту! Комисия за транзакцию при этом составила 0,02 рипла или 4 американских цента!!! Быстр...
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
Den Fed
14:00
Просто новые игры будут под win11 и все. Новый DirectX и пр. дрова под видюхи.
Переход на Windows 11 может решить проблему читерства в играх благодаря протоколу TPM 2.0
Антон вырезай его
14:00
ну и при чем тут апгрейд и ддр3? прими красненькую
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
mover
13:59
Крутая игра!
В Steam стартовала бесплатная раздача градостроя Surviving Mars
Игорь Стратиенко
13:57
Экую ты выдал феерию потреблядства. Что, наверное и на телефон Vertu копишь, и на пылесос... как там его, который лохам впаривают под лозунги про "американское качество с дизайном от харлея дэвидсона"...
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем