Intel рассчитывает переломить ситуацию со смертностью на дорогах Индии
Представители Intel вчера выступили на мюнхенской выставке IAA Mobility, и генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) был не единственным оратором, призванным привлечь внимание представителей автомобильной отрасли.
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Хотя компанию главе Intel составил и руководитель Mobileye Амнон Шашуа (Amnon Shashua), именно Гелсингер взял на себя смелость поднять проблему высокой смертности на дорогах Индии. Здесь в инцидентах каждые три с половиной минуты погибает один человек. За час здесь происходит 17 дорожно-транспортных происшествий. По дорогам Индии передвигается всего один процент всех автомобилей мира, но страна отвечает за 11% смертельных исходов в результате ДТП. Внедрение систем активной помощи водителю и автопилота, как убеждён глава Intel, позволит радикально изменить ситуацию к лучшему.
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