TSMC построит на Тайване новые предприятия по выпуску 7-нм продукции
По состоянию на второй квартал этого года, TSMC получала 31% выручки от реализации 7-нм продукции, и эта доля достаточно стабильна на протяжении нескольких кварталов, поскольку время неизбежно приближает эту технологию к статусу «зрелых». Это не мешает компании планировать строительство новых предприятий, которые сосредоточатся на выпуске 7-нм продукции. Как сообщает тайваньское издание Commercial Times, компания рассматривает возможность строительства шести новых цехов в районе Гаосюна на юге острова.
реклама
реклама
Проблема заключается в том, что под строительство предприятий TSMC местные власти выделяют территорию бывшего нефтеперерабатывающего завода, и её полная очистка может потребовать не только времени, но и материальных затрат. Сейчас TSMC занимает 85% мирового рынка услуг по контрактному производству 7-нм продукции. По этому техпроцессу выпускаются современные центральные и графические процессоры AMD, интерес к нему проявляет даже корпорация Intel. В случае с NVIDIA по 7-нм технологии изготавливаются ускорители вычислений A100, хотя игровые чипы для видеокарт семейства GeForce RTX 30 по 8-нм технологии выпускает компания Samsung.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила