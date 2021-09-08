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TSMC построит на Тайване новые предприятия по выпуску 7-нм продукции

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По состоянию на второй квартал этого года, TSMC получала 31% выручки от реализации 7-нм продукции, и эта доля достаточно стабильна на протяжении нескольких кварталов, поскольку время неизбежно приближает эту технологию к статусу «зрелых». Это не мешает компании планировать строительство новых предприятий, которые сосредоточатся на выпуске 7-нм продукции. Как сообщает тайваньское издание Commercial Times, компания рассматривает возможность строительства шести новых цехов в районе Гаосюна на юге острова.

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Источник изображения: Commercial Times

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Проблема заключается в том, что под строительство предприятий TSMC местные власти выделяют территорию бывшего нефтеперерабатывающего завода, и её полная очистка может потребовать не только времени, но и материальных затрат. Сейчас TSMC занимает 85% мирового рынка услуг по контрактному производству 7-нм продукции. По этому техпроцессу выпускаются современные центральные и графические процессоры AMD, интерес к нему проявляет даже корпорация Intel. В случае с NVIDIA по 7-нм технологии изготавливаются ускорители вычислений A100, хотя игровые чипы для видеокарт семейства GeForce RTX 30 по 8-нм технологии выпускает компания Samsung.

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