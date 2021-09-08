Сейчас, когда ждуны всей планеты пребывают в растерянности, на какой период времени им настраивать «терпелку», известный под псевдонимом Greymon55 источник со страниц Twitter заявляет, что графические решения следующего поколения появятся примерно через год, в октябре 2022 года.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Речь, по всей видимости, идёт о видеокартах AMD и NVIDIA одновременно, поскольку вряд ли конкуренты допустят существенную рассинхронизацию в графике анонса новинок. Компания AMD, по крайней мере, собирается представить графику поколения RDNA 3 до конца 2022 года. Всё чаще появляющиеся данные о графических процессорах семейства Ada Lovelace позволяют предположить, что и NVIDIA не будет тянуть с анонсом нового флагмана.