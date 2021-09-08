Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цыплят по осени: графические процессоры следующего поколения выйдут через год

Именно в октябре следующего года.
7
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Сейчас, когда ждуны всей планеты пребывают в растерянности, на какой период времени им настраивать «терпелку», известный под псевдонимом Greymon55 источник со страниц Twitter заявляет, что графические решения следующего поколения появятся примерно через год, в октябре 2022 года.

реклама

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Twitter, Greymon55

реклама

Речь, по всей видимости, идёт о видеокартах AMD и NVIDIA одновременно, поскольку вряд ли конкуренты допустят существенную рассинхронизацию в графике анонса новинок. Компания AMD, по крайней мере, собирается представить графику поколения RDNA 3 до конца 2022 года. Всё чаще появляющиеся данные о графических процессорах семейства Ada Lovelace позволяют предположить, что и NVIDIA не будет тянуть с анонсом нового флагмана.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты gpu rdna 3 ada lovelace
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

TSMC построит на Тайване новые предприятия по выпуску 7-нм продукции
+
Цыплят по осени: графические процессоры следующего поколения выйдут через год
7
В следующем году консоли Microsoft могут перейти на использование 6-нм процессоров AMD
+
NVIDIA придётся постараться, чтобы убедить европейских регуляторов одобрить сделку с Arm
10
Intel выделит мощности в Ирландии под выпуск чипов для автомобилей
1
Старший мобильный вариант графики Intel DG2 (Alchemist) отметился в Geekbench 5
7
Своим контроллером SSD консоль PlayStation 5 обязана Marvell Technology
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
19
Когда будет добыт последний Биткоин
89
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
36
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
63
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
6
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Собираем мощный ПК для игр на максималках
31
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
1

Сейчас обсуждают

BOSS2220
12:21
сейчас будут рассказывать, что был перепамп и будет небольшой отскок, а потом обратно вверх. Тут вот в чём нюанс, многие топят за крипту, как будущее платежное средство. Ну вот намайнил ты на недвижим...
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
Твоя мамка
12:20
Тау у манеров из-за этого повышаются выплаты за счёт комиссий, лол. Вчера 16 баксов 3080ти делала, о чем речь вообще
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
Антон вырезай его
12:19
заходишь в бестчендж, выбираешь продавца, покупаешь/продаешь крипту. в чем проблема?
Когда будет добыт последний Биткоин
Evgeniy Som
12:18
Открою страшный секрет нубилойдик, что все сделки видны и если бы это было так то все бы знали и это не было бы никаким секретом )))
Аналитики РБК назвали основные причины падения курса Биткоина на 9000 долларов за несколько часов
Иоанн Грозный
12:17
он недавно увидел несколько новых слов и теперь лепит их куда только может, но всегда не в тему :D
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
Александр Олейников
12:17
Ужос, что же делать ??! ))
Цена Bitcoin упала на $6 000 за час из-за проблем с внедрением криптовалюты в Сальвадоре
Иоанн Грозный
12:14
нафига экселить игры 19 и 20 года в которых минимум различий? почему не взять актуальную 21, куда хоть рейтресинг засунули.
F1 2019 и F1 2020: тестирование лучших игровых компьютеров
Михаил Невский
12:13
только не говори что Украина, те кто ставят лайки считают что такой страны не существует :))
На добычу Биткоинов уходит в год 0,5% мировой выработки электроэнергии
Михаил Невский
12:13
какая же?
На добычу Биткоинов уходит в год 0,5% мировой выработки электроэнергии
Evgeniy Som
12:13
Бред полный. Почему отыквится? Хуанг не забивает на оптимизацию пока не вышло следующее поколение. Почему устаревшая? Ничего нового еще не вышло но уже устаревшая. С чего это разрабам не нужна? они де...
Цыплят по осени: графические процессоры следующего поколения выйдут через год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем