Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В следующем году консоли Microsoft могут перейти на использование 6-нм процессоров AMD

Но только в серии Xbox X Series S.
+
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Ресурс VideoCardz обращает внимание на новые откровения канала Moore’s Law is Dead, согласно которым корпорация Microsoft может в следующем году обновить игровую консоль Xbox X Series S, оснастив её модернизированным 6-нм процессором с увеличенным до 24 штук количеством активных исполнительных блоков графической подсистемы. Переход с архитектуры Zen 2 на Zen 3 для вычислительных ядер пока не обсуждается.

реклама

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: More’s Law is Dead, VideoCardz

реклама

Обновлённая консоль будет предлагаться по цене $350, а её предшественница подешевеет до $249, чтобы предлагаться клиентам параллельно. На 2023 год у Microsoft запланирован выпуск обновлённой консоли Xbox X Series X. Для подобных платформ обновление процессоров на протяжении жизненного цикла является обычным делом, за счёт него производители сокращают издержки.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft игровые консоли xbox series s
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В следующем году консоли Microsoft могут перейти на использование 6-нм процессоров AMD
+
NVIDIA придётся постараться, чтобы убедить европейских регуляторов одобрить сделку с Arm
6
Intel выделит мощности в Ирландии под выпуск чипов для автомобилей
1
Старший мобильный вариант графики Intel DG2 (Alchemist) отметился в Geekbench 5
7
Своим контроллером SSD консоль PlayStation 5 обязана Marvell Technology
12
Процессоры Samsung Exynos с графикой RDNA 2 могут достаться китайским производителям смартфонов
3

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
19
Когда будет добыт последний Биткоин
88
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
36
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
63
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
26
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
25
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
5
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Аномальная зона снова зовет. Часть первая
5
Собираем мощный ПК для игр на максималках
31
Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%

Сейчас обсуждают

peppery
10:56
Да изи, господи, как будто это фантазии, а не факты. https://www.google.com/search?q=nvidia+driver+performance+downgrade&ei=a2w4YcaXI-OIrwS5wIDgBg&oq=nvidia+driver+per+downgrade&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EA...
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
peppery
10:54
Как минимум ASUS сделал нормально. Может кто-то еще, не погружался детально.
Обновления драйверов обеспечили рост производительности видеокарты Radeon RX 580 на 11% за 4 года
ZeroCooolX
10:50
Кхм. Не тупое быдло давно изобрело кучу заменителей мяса. Ничем не хуже, только дороже и на вкус странное.
На добычу Биткоинов уходит в год 0,5% мировой выработки электроэнергии
gandalf55
10:49
Гугл в этом смысле много, много хуже...
«Яндекс.Браузер» отныне может автоматически переводить и озвучивать видео с YouTube и Vimeo
gandalf55
10:48
Вчера тестил. Это что то!!! Ладно б четкую болтовню, так он еще и муз.клипы тока так щелкает. Я даже слов на английском не могу разобрать - певец очень нечетко поет, а Яндекс смог. Я о таком тока в ...
«Яндекс.Браузер» отныне может автоматически переводить и озвучивать видео с YouTube и Vimeo
ZeroCooolX
10:48
Доля АЭС и ГЭС в РФ ~25%, ЕМНИП, если не меньше. Так что ... АЭС давно работают с гидроаккумулирующими ГЭС, если по уму, а девать электроэнергию некуда ночью - ибо падает потребление - но что-то никто...
На добычу Биткоинов уходит в год 0,5% мировой выработки электроэнергии
Вскукарек Интелбоев
10:46
Тут многих почитаешь (голубцов) и делаешь вывод, что они с ограниченными возможностями мышления
Тёмный режим в Windows 11 получит собственный набор звуков
Hacknir
10:46
100к и такая параша, а недавно еще можно было за 30к такое же собрать
Собираем мощный ПК для игр на максималках
Вскукарек Интелбоев
10:45
Да и пофиг вообще. 10ка ещё несколько лет жить будет, что вполне достаточно, как раз к этому времени 11ю до ума доведут
Тёмный режим в Windows 11 получит собственный набор звуков
Spambomber81
10:44
Этот Педалик так похож на своего киевского мэра-тёзку.
Виталик Бутерин перечислил свои ошибки и оказался недоволен выбором первых инвесторов Эфириума
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем