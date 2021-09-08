Ресурс VideoCardz обращает внимание на новые откровения канала Moore’s Law is Dead, согласно которым корпорация Microsoft может в следующем году обновить игровую консоль Xbox X Series S, оснастив её модернизированным 6-нм процессором с увеличенным до 24 штук количеством активных исполнительных блоков графической подсистемы. Переход с архитектуры Zen 2 на Zen 3 для вычислительных ядер пока не обсуждается.

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Источник изображения: More’s Law is Dead, VideoCardz

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Обновлённая консоль будет предлагаться по цене $350, а её предшественница подешевеет до $249, чтобы предлагаться клиентам параллельно. На 2023 год у Microsoft запланирован выпуск обновлённой консоли Xbox X Series X. Для подобных платформ обновление процессоров на протяжении жизненного цикла является обычным делом, за счёт него производители сокращают издержки.