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NVIDIA придётся постараться, чтобы убедить европейских регуляторов одобрить сделку с Arm

Британские власти тоже непреклонны в защите своих интересов.
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что европейские антимонопольщики не собираются довольствоваться предоставленными NVIDIA доводами в безопасности сделки по покупке Arm для конкуренции на местном рынке. Скорее всего, покупателю придётся предоставить дополнительные гарантии сохранения конкуренции, прежде чем сделка будет одобрена европейскими властями.

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Источник изображения: NVIDIA

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Решительно настроено и британское ведомство CMA, отвечающее за сохранение конкуренции на рынке. По некоторым данным, оно также не приняло в расчёт гарантии, предоставленные NVIDIA на первом этапе согласования сделки, и будет настаивать на изменении условий в дальнейшем. Сама компания лишь признаёт, что согласование может занять больше времени, чем планировалось изначально. Продающая активы Arm японская корпорация SoftBank готова ждать до конца следующего года.

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