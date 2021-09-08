Новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) продолжает искать возможности для расширения производственной базы в Европе, хотя предприятия компании в Ирландии функционируют уже несколько десятилетий и готовятся освоить 7-нм технологию. Как отмечает Reuters, на этой неделе Гелсингер заявил, что Intel будет готова вложить в развитие производства в Европе около 80 млн евро до конца текущего десятилетия.

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Источник изображения: Reuters

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В Ирландии будет запущено специальное предприятие по выпуску компонентов автомобильного назначения, которое будет работать по контракту со сторонними разработчиками. До конца года Intel должна определиться с выбором места для строительства двух новых предприятий в Европе. Германия, Франция и Польша фигурируют в неофициальном списке в качестве соответствующих площадок.

Автомобильная отрасль требует менее продвинутых техпроцессов, чем компьютерная, поэтому на первом этапе Intel будет выпускать чипы для автомобилей по 16-нм технологии. В дальнейшем, однако, запланирован переход на техпроцессы Intel 3 и Intel 18A, которые компания освоит к середине десятилетия. К 2030 году, по оценкам главы Intel, на полупроводниковые компоненты будет приходиться до 20% себестоимости автомобилей, тогда как в позапрошлом году этот показатель не превышал 4%.