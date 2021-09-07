Компания Intel уже не скрывает, что в первом квартале следующего года представит не только настольные графические решения семейства Arc Alchemist, ранее известные под условным обозначением DG2 или Xe-HPG, но и выведет на рынок их мобильные версии. Флагманом в последней серии должен стать вариант DG2 с 512 исполнительными блоками, он на этой неделе засветился в базе данных Geekbench 5 в связке с мобильным процессором Intel Core i7-11800H семейства Tiger Lake.

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Источник изображения: Geekbench

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Мобильная система набрала в тесте 34 816 баллов, это примерно на 85% больше, чем удалось сделать версии DG2 с 256 исполнительными блоками, работавшей в связке с процессором Intel семейства Alder Lake. До анонса ещё достаточно времени, чтобы уровень быстродействия подрос в результате программных оптимизаций.