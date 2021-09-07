Своим контроллером SSD консоль PlayStation 5 обязана Marvell Technology
Известно, что при создании игровой консоли PlayStation 5 компания Sony обратилась за услугами по разработке процессора с высокой степенью интеграции к компании AMD, а выпуском результирующего изделия занимается TSMC. Судя по опубликованным на страницах Flickr полученных под микроскопом изображениям этого заказного процессора, к созданию контроллера SSD консоли приложила руку компания Marvell Technology.
реклама
реклама
На снимке кристалла даже видно обозначение этого компонента – «Marvell Titania 2», а также проставлен год начала разработки данного контроллера. Судя по данным тестирования, этот контроллер зарекомендовал себя с лучшей стороны. Теперь мы знаем, кого нужно благодарить за его высокое быстродействие.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила