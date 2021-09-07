Известно, что при создании игровой консоли PlayStation 5 компания Sony обратилась за услугами по разработке процессора с высокой степенью интеграции к компании AMD, а выпуском результирующего изделия занимается TSMC. Судя по опубликованным на страницах Flickr полученных под микроскопом изображениям этого заказного процессора, к созданию контроллера SSD консоли приложила руку компания Marvell Technology.

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Источник изображения: Flickr, Fritzchens Fritz

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На снимке кристалла даже видно обозначение этого компонента – «Marvell Titania 2», а также проставлен год начала разработки данного контроллера. Судя по данным тестирования, этот контроллер зарекомендовал себя с лучшей стороны. Теперь мы знаем, кого нужно благодарить за его высокое быстродействие.