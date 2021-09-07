Формально гибридные процессоры AMD Ryzen 5000G семейства Cezanne вышли на рынок ещё летом, но их до сих пор не так просто найти в продаже. По этой причине заявление Biostar о готовности обеспечить их поддержку, сделанное на второй неделе сентября, не кажется запоздалым.

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Источник изображения: Biostar

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Как всегда, для обеспечения совместимости с материнской платой достаточно обновить её микрокод. Список поддерживающих Cezanne плат приводится ниже:

Источник изображения: Biostar

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Что характерно, для каждой платы указана версия BIOS, которая обеспечивает способность системы загрузиться с установленным процессором Cezanne с некоторой долей вероятности. При этом следующая версия с полной поддержкой новых процессоров обеспечит уже гарантированную совместимость.