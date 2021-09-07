Материнские платы Biostar дозрели до поддержки гибридных процессоров AMD Cezanne
Формально гибридные процессоры AMD Ryzen 5000G семейства Cezanne вышли на рынок ещё летом, но их до сих пор не так просто найти в продаже. По этой причине заявление Biostar о готовности обеспечить их поддержку, сделанное на второй неделе сентября, не кажется запоздалым.
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Как всегда, для обеспечения совместимости с материнской платой достаточно обновить её микрокод. Список поддерживающих Cezanne плат приводится ниже:
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Что характерно, для каждой платы указана версия BIOS, которая обеспечивает способность системы загрузиться с установленным процессором Cezanne с некоторой долей вероятности. При этом следующая версия с полной поддержкой новых процессоров обеспечит уже гарантированную совместимость.
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