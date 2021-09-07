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Свежий результат разгона памяти до DDR4-6990 соответствует четвёртому месту в рейтинге

Абсолютный рекорд никто не может побить с апреля.
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Если на рынок давно не выходили новые семейства процессоров, это не значит, что в сфере разгона памяти при этом не обновлялись рекорды. Энтузиаст Hocayu из Гонконга вооружился инженерным образцом процессора Intel Core i9-11900KF поколения Rocket Lake-S, чтобы разогнать единственный модуль памяти объёмом 8 Гбайт до режима DDR4-6990.

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Источник изображения: CPU-Z

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В эксперименте также участвовала материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex (Intel Z590), а также резервуары для жидкого азота с соответствующим наполнением. Модуль памяти G.Skill в указанном режиме продемонстрировал тайминги 31-63-63-63-2. Режим DDR4-6990 на данный момент соответствует четвёртому месту в рейтинге HWBot, а высшее достижение в этой категории – DDR4-7200, не оспаривалось с конца апреля этого года.

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экстремальный разгон ddr4 g.skill разгон памяти
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