Наступление сентября и некоторой неопределённости со сроками анонса видеокарты AMD Radeon RX 6600 подтолкнуло нас к поискам информационных поводов, скромно претендующих на звание «эксклюзива редакции». Как нам удалось выяснить в источниках, хорошо знакомых с планами AMD, компания не готова представить видеокарты Radeon RX 6600 ранее середины октября. Соответственно, в продажу одноимённые новинки если и поступят, то ближе к концу месяца.

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Источник изображения: AMD

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А пока нам остаётся запастись терпением и внимательно следить за тем, как эта скромная новость на фоне объясняемого дополнительным выходным в США затишья найдёт своё продолжение сперва в материалах зарубежных сайтов (китайские и японские источники обычно радуют подобными публикациями со ссылкой на наш ресурс), а затем получит третью жизнь в многочисленных публикациях постоянных авторов смежного раздела.