В США сформировался дефицит разработчиков процессоров
Аналитики Forrester Research в интервью CNBC отметили, что стремление крупных игроков рынка разрабатывать собственные процессоры отчасти обусловлено дефицитом компонентов. При этом самостоятельно выпускать разработанные процессоры компании тоже не торопятся, поскольку только одно предприятие обойдётся в $10 млрд.
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С другой стороны, увлечение компаний IT-сектора развитием программного обеспечения в последние десятилетия привело к тому, что на рынке очень мало квалифицированных специалистов по разработке центральных процессоров. Возможно, этим объясняется и активная миграция востребованных инженеров из одной компании в другую. Корпорация Intel в попытке утолить кадровый голод в этом году призвала на службу специалистов, которые уже вышли на заслуженный отдых. Плоды их труда будут видны в лучшем случае через несколько лет.
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