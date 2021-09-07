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В США сформировался дефицит разработчиков процессоров

Не такая уж она Кремниевая, эта долина.
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Аналитики Forrester Research в интервью CNBC отметили, что стремление крупных игроков рынка разрабатывать собственные процессоры отчасти обусловлено дефицитом компонентов. При этом самостоятельно выпускать разработанные процессоры компании тоже не торопятся, поскольку только одно предприятие обойдётся в $10 млрд.

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RTX 3060 Gigabyte за 67 тр в Регарде
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В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Источник изображения: Business Insider

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С другой стороны, увлечение компаний IT-сектора развитием программного обеспечения в последние десятилетия привело к тому, что на рынке очень мало квалифицированных специалистов по разработке центральных процессоров. Возможно, этим объясняется и активная миграция востребованных инженеров из одной компании в другую. Корпорация Intel в попытке утолить кадровый голод в этом году призвала на службу специалистов, которые уже вышли на заслуженный отдых. Плоды их труда будут видны в лучшем случае через несколько лет.

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sop18
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Индусы кончились ?!))) А сам гегемон настолько ослаб, что без китайцев и индусов сам что то делать не желает.
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Lurker-beta
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мне кажется заявлять что я пользуюсь картой сбербанка, на основании того что я получаю на неё пособие по безработице некорректно. Хотя формально и верно. И я думаю не один я такой.
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Lurker-beta
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