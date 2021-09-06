Kioxia предпочитает привлечь средства на фондовом рынке, а не продавать бизнес Western Digital
Агентство Reuters ещё перед выходными со ссылкой на японские СМИ сообщило, что компания Kioxia предпочитает подождать до ноября с размещением акций на фондовом рынке, а не заключать сделку с Western Digital в этом месяце. По японским законам, в этом году в стране должны состояться парламентские выборы, они обязаны уложиться в срок до конца ноября.
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Руководство Kioxia склонно считать, что фондовый рынок Японии после выборов будет испытывать подъём, и размещение акций в этот период позволит выручить больше средств. Напомним, что обсуждаемая на уровне слухов сделка с Western Digital сулит японской стороне не более $20 млрд. Продавец традиционно желает выручить больше, а покупатель не готов платить больше, поэтому у вероятной сделки не так много шансов состояться.
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