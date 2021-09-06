День знаний некоторые азиатские СМИ решили отметить обсуждением информации о стоимости услуг TSMC, полученной от одного известного инсайдера. Не претендуя на абсолютную истину, источник поведал, что эта компания будет готова продавать клиентам кремниевые пластины с 3-нм изделиями по $30 000 за штуку.

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Источник изображения: The Storm Media, по данным chiakokhua

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Примерно половина этой суммы – это сама производственная себестоимость. Остальное формирует маржа TSMC, необходимая для финансирования строительства новых предприятий, исследований и покупки технологического оборудования и оснастки. Для сравнения, такую же пластину с 7-нм изделиями TSMC готова отдавать клиентам за $9346, а в случае с 5-нм техпроцессом цена вырастает до $16 900.

Как поясняет источник, заметный рост цены объясняется более активным использованием литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением. Дополнительные слои, требующие этого не самого дешёвого вида обработки, заметно увеличивают затраты производителя.