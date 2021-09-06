За кремниевые пластины с 3-нм изделиями TSMC будет просить почти в два раза больше
День знаний некоторые азиатские СМИ решили отметить обсуждением информации о стоимости услуг TSMC, полученной от одного известного инсайдера. Не претендуя на абсолютную истину, источник поведал, что эта компания будет готова продавать клиентам кремниевые пластины с 3-нм изделиями по $30 000 за штуку.
реклама
реклама
Примерно половина этой суммы – это сама производственная себестоимость. Остальное формирует маржа TSMC, необходимая для финансирования строительства новых предприятий, исследований и покупки технологического оборудования и оснастки. Для сравнения, такую же пластину с 7-нм изделиями TSMC готова отдавать клиентам за $9346, а в случае с 5-нм техпроцессом цена вырастает до $16 900.
Как поясняет источник, заметный рост цены объясняется более активным использованием литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением. Дополнительные слои, требующие этого не самого дешёвого вида обработки, заметно увеличивают затраты производителя.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила