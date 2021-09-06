По всей видимости, дополнительный выходной в США заставил отвечающего за архитектурную стратегию Intel Раджу Кодури (Raja Koduri) обратиться к вечным ценностям, ибо в последнее время он на своей странице Twitter делился преимущественно информацией, касающейся профессиональной деятельности.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Философский трактат «Бхагавадгита» в англоязычном изложении 1929 года вдохновил Раджу Кодури на серию публикаций философского содержания, но ценителей своего творчества представитель Intel предостерёг от попыток найти в цитируемых стихотворных формах какие-либо отсылки к будущим планам корпорации. Этот высокопоставленный сотрудник Intel до сих пор не может решить, для чего ему нужна учётная запись в Twitter — для рассказа о десертах в посещаемых кафе, либо для какой-то обратной связи относительно профессиональной деятельности.