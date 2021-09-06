Китайские власти призывают автопроизводителей больше внимания уделять информационной безопасности
Власти КНР уже отметились в новостях с инициативой по запрету государственным служащим использовать электромобили марки Tesla на территории секретных объектов. Они опасаются, что встроенные камеры этих транспортных средств могут использоваться американской стороной для сбора важной информации. В целом, как отмечает Bloomberg, представители Министерства промышленности и информационных технологий призвали автопроизводителей более ответственно подходить к обеспечению информационной безопасности.
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Власти Китая не собираются в этом вопросе полагаться только на добрую волю автопроизводителей, а потому стремятся разработать некие отраслевые стандарты, позволяющие оценить степень защиты информационной инфраструктуры на транспорте от несанкционированного вторжения.
Руководство страны также не готов слепо финансировать все проекты по производству электромобилей – к строительству новых мощностей нужно подходить разумно. Уже сейчас из 846 автопроизводителей и их партнёров, зарегистрированных в КНР, около 300 вовлечены в создание электромобилей и гибридов. Власти Китая не собираются ограничиваться только запретами и советами – они готовы способствовать развитию добывающей отрасли страны, чтобы та смогла обеспечивать необходимыми для производства тяговых аккумуляторов минералами растущие потребности автопромышленности.
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