Стоило нам разобраться в ситуации на рынке смартфонов, сложившейся в свете неизбежного повышения цен на услуги TSMC со следующего месяца, как издание DigiTimes раскрыло точку зрения на эту проблему, присущую разработчикам процессоров, не располагающих собственными производственными мощностями.

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Источник изображения: TSMC

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Поскольку TSMC и другие подрядчики повышают цены на свои услуги, заказываемые в производство процессоры становятся дороже. Клиенты компаний, покупающие у них процессоры, всё чаще выражают протест против повышения цен. По данным источника, это приведёт к тому, что разработчикам процессоров придётся уже в этом году пожертвовать частью прибыли, пытаясь идти навстречу клиентам.