MSI и Corsair снабдят материнские платы продвинутой системой охлаждения
Подсистема питания процессора на материнской плате серьёзно влияет на разгонный потенциал системы, но одновременно требует адекватного охлаждения. Водоблоки в окрестностях процессорного разъёма начали появляться на материнских платах довольно давно, а компания MSI на своей странице в Twitter продемонстрировала гибкое решение, разработанное совместно с Corsair.
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Подсистема питания материнской платы может обходиться как воздушным охлаждением, так и быть переоборудована под интеграцию в систему жидкостного охлаждения. В этом случае силовые элементы в непосредственной близости от процессорного разъёма будут охлаждаться при помощи водоблока. Гибкость подхода позволит владельцу материнской платы выбирать вариант охлаждения, исходя из личных предпочтений.
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