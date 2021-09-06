В продажу поступают смарт-часы Doogee CS2 и смартфон Doogee X93 по цене от $18.79 и от $53.79
Китайская компания Doogee начинает продажи смарт-часов и умного телефона начального уровня. Носимый гаджет называется Doogee CS2, а смартфон – Doogee X93. Обе новинки доступны на AliExpress по сниженной цене в честь старта продаж.
Doogee X93 имеет толщину 9,8 мм и массу 190,2 грамма. Покупателям модель предлагается в трёх цветовых вариациях: Achor Gray, Mint Green и Navy Blue. Смартфон оборудован 6,1-дюймовым дисплеем формата HD+ с небольшим каплевидным вырезом под 5-мегапиксельную основную камеру.
В основной камере новинки установлено три оптических модуля. Венцом системы является 8-мегапиксельный датчик изображения с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Для размытия фона при съёмке в портретном режиме предусмотрен вспомогательный сенсор с 2-мегапиксельным разрешением.
За автономность Doogee X93 отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4350 мА*ч, которая обеспечивает сутки работы без подзарядки. Сердцем смартфона стала однокристальная система MediaTek MT6580. Она имеет четыре ядра и дополняется 2 ГБ оперативной памяти. Бюджетный смартфон поддерживает установку карт microSD вместимостью 256 ГБ. Без них пользователи получают 16 ГБ хранилища.
Умные часы Doogee CS2 оборудованы 1,69-дюймовым дисплеем. Его прикрывает скруглённое защитное стекло. Аккумуляторная батарея ёмкостью 300 мА*ч обеспечивает 15 дней автономной работы в режиме ожидания. Часы могут мониторить ЧСС, считать шаги, выдавать уведомления.
Также отметим удалённое управлением воспроизведением музыки и поддержку 24 режимов тренировок. Смарт-часы совместимы со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS. Синхронизация выполняется по протоколу Bluetooth 5.0.
Официальная рекомендованная стоимость Doogee CS2 составила $24.79. Первые покупатели смогут приобрести новинку за $18.79 (только 100 часов). Смартфон китайская компания оценила в $68.69. Первые 100 моделей Doogee X93 будут проданы за $53.79, следующие 50 – за $58.79, а ещё 50 – за $63.79. Специальное предложение действует с 6 по 10 сентября 2021 года.
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