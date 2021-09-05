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В июле рынок полупроводников увеличил выручку на 29%

Рост и не думает замедляться.
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Ассоциация SIA, охватывающая 98% американских участников рынка полупроводниковых компонентов и две трети мировых, опубликовала статистику WSTS о выручке этого сегмента по итогам июля. Всего в мире в позапрошлом месяце было реализовано полупроводниковых компонентов на общую сумму $45,4 млрд, что на 29% больше в годовом сравнении и на 2,1% больше в последовательном.

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Источник изображения: SIA

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Спрос далёк от насыщения, и это позволяет участникам рынка обновлять рекорды по выручке. Как можно судить по квартальным отчётам многих компаний, поставляющих полупроводниковую продукцию, рост средней цены реализации тоже способствовал росту выручки, поэтому нельзя утверждать, что доходы компаний увеличивались исключительно за счёт роста объёмов поставок продукции.

Европа стала лидером в годовом сравнении по приросту выручки (+38%), но последовательно она сократила выручку на 0,8%. В последовательном сравнении также отличились обе Америки (4,2%), поэтому нельзя утверждать, что спрос на полупроводниковые компоненты имеет ярко выраженную географическую концентрацию.

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